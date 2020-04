E’ stato rinviato al prossimo autunno il raduno, tradizionalmente previsto nel mese di aprile, degli ex allievi del collegio “San Giorgio” di Novi. La causa risiede nella emergenza sanitaria dettata dal coronavirus. L’associazione degli ex allievi che organizza il raduno ha comunque ritenuto utile per domenica 19 aprile inviare un messaggio di unione tramite una diretta facebook. La diretta inizierà alle 9.30 con i saluti da parte del presidente della associazione Roberto Barattini, seguirà alle 10 la celebrazione della messa.

Il programma prevede quindi alle 11 i saluti delle autorità civili e dell’assistente ecclesiastico don Renzo Vanoi. La diretta si concluderà alle 11.30 con i saluti finali di don Erasmo e successivamente con la recita de “La livella” di Totò da parte di Lorenzo Imperato, studente del liceo “Amaldi” di Novi.

L’associazione ex studenti del collegio “San Giorgio” di Novi.

L’associazione ex studenti del collegio “San Giorgio” si è costituita nel lontanissimo 1935, è sopravvissuta ad un istituto chiuso da quattordici anni e lo scorso anno ha festeggiato il suo 85esimo compleanno. Presidente è Roberto Barattini, segretario Rita Caratto, Tesoriere Mario Bassano, consiglieri Paola Bertelli, Bruno Dallocchio, Maria Rosa Carrea, Fabrizio Gallo, Carlo Moncalvo, Domenico Morando, Simona Picetti, Luigi Raviolo. Ha anche creato un gruppo faceook, “Noi…del collegio San Giorgio di Novi Ligure”, che conta 747 membri ed è stato ideato sei anni fa da Nico Morando. Uno dei principali obiettivi dell’associazione è quello di promuovere iniziative che testimonino non solo la memoria ma anche la vitalità del collegio San Giorgio di Novi. Inoltre è aperta alla collaborazione ad associazioni e a realtà di servizio presenti nel territorio, non solo con un impegno ed una attenzione al sociale propria della tradizione orionina ma anche con una proposta culturale di continuità e di trasmissione degli insegnamenti. Roberto Barattini spiega: ”La testimonianza sul territorio novese dell’Opera di Don Orione viene realizzata mantenendo solidi i legami fra quanti hanno frequentato l’istituto scolastico. Secondo una stima il numero degli ex-allievi dovrebbe essere all’incirca tremiladuecento.” Fra le manifestazioni principali il raduno degli ex allievi del collegio “San Giorgio” che si svolge ininterrottamente dal 1935 e che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre cento studenti. Presente anche un ospite illustre​ come Luigi Orione, cugino in terzo grado di don Orione.

“Il raduno annuale- spiega Roberto Barattini- è una significativa occasione di incontro per ex allievi ed ex insegnanti. Si svolge presso il Collegio San Giorgio e si articola in tre momenti: l’assemblea degli ex Allievi, la celebrazione della messa e l’incontro conviviale.” L’Associazione ex allievi inoltre promuove eventi che concorrono a tener viva la passione degli orionini per il loro Istituto. Uno di questi ultimi è stata la mostra, organizzata dal gruppo di Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens” di Novi, in collaborazione con il Comune, il Fai e il Centro servizi volontariato di Alessandria. Allestita nella chiesa del “San Giorgio”, si è tenuta tra il 22 novembre e l’8 dicembre. “

La mostra- afferma Roberto Barattini- ha potuto essere realizzata grazie all’interessamento dell’associazione ex-allievi la quale si è fatta promotrice di un progetto edilizio sulla facciata della chiesa, non rientrante nella tipologia di interventi sottoposti ai vincoli ed alle disposizioni in materia di Beni Culturali. Il progetto ha riguardato operazioni di messa in sicurezza e pronto intervento con rimozione di eventuali parti di intonaco ammalorato presenti sulla facciata della chiesa. Con tale intervento si è restituito il corretto e naturale accesso alla chiesa dal portone centrale e riqualificato il sagrato, con un’importante azione per il decoro urbano della zona ..”

Maurizio Priano