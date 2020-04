Grazie alla generosa donazione di mascherine alla Protezione Civile cittadina da parte della Noviplast, ditta novese di proprietà della famiglia Sterpi, l’Amministrazione comunale farà distribuire una coppia di tali dispositivi a tutti i nuclei familiari di Novi Ligure.

La consegna avverrà tramite la cassetta delle lettere di ogni abitazione e sarà effettuata dal gruppo comunale di Protezione Civile, dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dalla Croce Rossa sezione di Novi Ligure e dal gruppo novese degli Alpini.

Onde evitare spiacevoli episodi, si rimarca che il personale incaricato della distribuzione sarà in divisa e non è autorizzato, per nessun motivo, a richiedere l’accesso all’interno di abitazioni e neppure a richiedere qualsiasi altra cosa o condizione.

L’Amministrazione Comunale, con gratitudine, ringrazia la ditta Noviplast e la famiglia Sterpi.