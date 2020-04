“Ciao, sono io! Scendi un po’ a giocare?”. Quante volte abbiamo ripetuto questa frase al citofono, e quante volte lo hanno fatto i nostri figli?

Il luogo del gioco, ma prima ancora della socialità, per i bambini è spesso il cortile. Partendo da qui il Circowow, l’agenzia creativa di eventi per bambini e famiglie più SMART d’Italia, ha pensato, in questo difficile momento di isolamento, di provare a creare virtualmente quell’atmosfera.Un “cortile digitale“, dove i bambini possano finalmente riprendere a vivere momenti sociali di gioco in compagnia di altri bambini, guidati dagli esperti intrattenitori per famiglie del Circowow.

Veri “cortili” tematici con proposte divertenti di attività ludiche basate sul teatro, la cultura generale, il ballo e e arti performative.

Il progetto prenderà vita dal 31 marzo al 19 aprile dal lunedì al venerdì con tre appuntamenti al giorno.Per l’iscrizione gratuita al gioco si dovrà contattare il numero dell’ufficio Circowow al numero 3499256189 e segnalare un numero di riferimento sul quale verrà inviato il link per partecipare al gioco.

Tutte le altre informazioni al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/04/Cortile-Digitale.pdfhttps://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/04/Cortile-Digitale.pdf