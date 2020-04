L’ultima opera di Francesca Patton, La tigre e l’aquila, dà voce al leggendario personaggio storico Ned Ludd per richiamare al grande tema della libertà individuale.

Francesca Patton

È una trama che ben si addice alle recenti restrizioni che stiamo vivendo, quella che emerge dal romanzo storico della scrittrice trentina Francesca Patton, La tigre e l’aquila. Quando la rivoluzione ebbe inizio, edito da Luoghinteriori di Città di Castello (febbraio 2020, 16 Euro).

Il romanzo, ambientato durante la prima rivoluzione industriale in Inghilterra mette in scena il giovane Edward, operaio di una delle tante industrie tessili del Paese. Ben presto, però, il giovane si renderà conto, con l’aiuto di un caro amico di famiglia, il generale Moonroad (una sorta di Mago Merlino con il quale darà vita a una vera e propria trasformazione), che in lui risiede una forza più grande di quella che pensava e con essa una grandissima responsabilità: cambiare il destino delle nuove generazioni inglesi e di tutta l’umanità. Non sarà solo, però, in questa missione perché assieme a lui, a combattere per la libertà, si farà strada la giovane Helen.

Francesca Patton, già pluripremiata a livello nazionale per le sue opere letterarie (saggistiche e di narrativa), oggi ha deciso di rivolgere questo suo ultimo romanzo al grande pubblico affrontando una tematica estremamente attuale come quella della libertà e dei suoi confini: “Ho deciso – commenta Francesca – di dare voce alla figura del giovane eroe rivoluzionario Ned Ludd, colui a cui si deve la nascita del movimento operario chiamato appunto luddismo, perché dalla storia si può sempre apprendere come affrontare le nuove sfide che la contemporaneità ci pone davanti, come la resilienza, la tenacia, la forza e la consapevolezza che da pensieri e azioni positive deriva un presente migliore. Edward diverrà un supereroe, ma anche un modello di grande etica e valore”.

La tigre e l’aquila prende spunto dalla rivoluzione industriale inglese per tessere una trama capace di muoversi dal sentimentale al fantastico, ricca di colpi di scena, avventure e metamorfosi e, in ultima analisi, invita a comprendere il grande dono della propria personale esistenza e libertà.

