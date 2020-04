Buongiorno,

sin dalle prime ore dell’emergenza Covid-19 la Città di Casale Monferrato ha avviato, con una decisione pionieristica e unitamente a tutti i Comuni del distretto sanitario del Monferrato, una sottoscrizione per gestire la crisi.

Le generose donazioni ricevute sono state fondamentali per la dotazione di:

attrezzature per respiratori polmonari e sanitarie generiche per l’Ospedale Santo Spirito;

maschere, tute, camici, guanti per tutti i professionisti e volontari in prima e seconda linea (Ospedale, Case di Cura, RSA, Forze dell’Ordine, attività essenziali);

maschere per tutti gli over 65 e i malati del Monferrato Casalese distribuite a cura della Protezione Civile Nucleo Comunale e dei Comuni del territorio;

saturimetri per il controllo domiciliare dei contagiati;

strutture di ospitalità per sanitari in trasferta operanti all’Ospedale Santo Spirito e per i convalescenti monferrini dimessi dagli ospedali piemontesi;

PC per i giovani studenti monferrini appartenenti a fasce sociali svantaggiate per garantire la continuità scolastica;

tablet per i pazienti Covid ricoverati per comunicare in sicurezza con le proprie famiglie;

generi alimentari per le famiglie in difficoltà;

per tutte le altre iniziative www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus

Tanto è stato fatto ma tantissimo è ancora da fare.

Per questo, se non avessi ancora aderito, Ti chiediamo di darci una mano a sostenere concretamente gli sforzi dei sanitari e dei volontari in prima linea con una donazione tramite bonifico al seguente IBAN: IT80Q0503422601000000001586 intestato a Comune di Casale Monferrato e indicando quale causale Emergenza Coronavirus.

Come previsto dall’art. 66 del DL 18 del 17 marzo 2020 per le donazioni effettuate nel 2020 direttamente sull’Iban del Comune di Casale Monferrato da «persone fisiche e dagli enti non commerciali, […] finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro».

Grazie per la Tua generosità e il Tuo sostegno concreto

Un caro saluto

—

Federico Riboldi

Sindaco della Città di Casale Monferrato