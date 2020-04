Ora, dopo questa notizia non precipitatevi presso le farmacie perché provocate assembramento e mettete a rischio la vostra incolumità. E poi non ce ne sarebbe neanche bisogno perché ne viene data una gratis per ogni tessera sanitaria e non oltre, e chi la riceve viene registrato per cui non può averne una seconda.

Parliamo dell’iniziativa avviata dalla Fondazione cassa di Risparmio di Tortona che, insieme alla fornitura del Comune di Tortona (18 mila mascherine provenienti dalla città Gemellata di Jangyn) consentirà ad ogni tortonese di usufruire (almeno) di una mascherina gratuita.

Con la consueta discrezione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha dato ancora una volta testimonianza del suo costante impegno nei confronti della comunità locale.

Un’impresa ardua, ma portata a compimento con una tempestività esemplare, considerato il particolare e difficile momento.

Sabato 28 marzo è stata avviata la distribuzione gratuita alla cittadinanza, grazie all’indispensabile aiuto delle farmacie di Tortona e Rivalta Scrivia, del primo lotto di 1.000 mascherine, mercoledì 1° aprile è stata consegnata un’ulteriore partita di 2.000 mascherine.

Ma è grazie alla disponibilità di alcuni preziosi collaboratori che l’iniziativa della Fondazione è riuscita a compiere un decisivo passo in avanti.

Dalla mattina di oggi, venerdì 3 aprile, è partita la distribuzione di oltre 18.000 mascherine destinate alle farmacie dei Comuni di San Sebastiano Curone, Garbagna, Carbonara Scrivia, Fabbrica Curone, Villalvernia, Pozzolo Formigaro, Carezzano, Villaromagnano, Molino dei Torti, Isola Sant’Antonio, Sale, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Monleale, Viguzzolo, Casalnoceto, Cassano Spinola, Volpedo.

Numeri impressionanti che, sommati alle mascherine che saranno prodotte nelle prossime settimane da una piccola realtà produttiva locale e ai dispositivi acquisiti direttamente dalla Croce Rossa e dalla Misericordia grazie al contributo della Fondazione, porterà il totale complessivo a ben oltre 60.000 unità.

Oltre 120.000,00 Euro lo stanziamento complessivo per questo intervento che consentirà di mettere a disposizione della cittadinanza un fondamentale dispositivo di protezione individuale, oggi difficilmente reperibile, ma che rappresenta, insieme al rispetto di un’adeguata distanza tra le persone, uno strumento efficace di contenimento della diffusione del virus.

La Fondazione intende ringraziare il dr. Davide Grillo dell’Unità Gamma e il signor Marco Greco della Sara Intimo per la generosa e indispensabile disponibilità dimostrata in questo difficile frangente.