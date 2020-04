L’ordine delle ostetriche di Savona e Imperia, per supportare le donne in gravidanza, puerperio e allattamento in questo periodo di emergenza sanitaria, ha comunicato ad Alisa di aver attivato un supporto telefonico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire consulenze telefoniche da parte di ostetriche libere professioniste, territoriali e ospedaliere operanti nel territorio interprovinciale da Savona a Ventimiglia per limitare gli accessi presso le strutture sanitarie competenti già oberate di lavoro, riducendo in questo modo l’esposizione delle donne al contagio.

OSPEDALI

ASL 1 – Ospedale Sant’Agata Imperia

· Telefono: 0183 537309 (ostetrica), dalle 13 alle 15

· Telefono: 0183 537203 (ostetrica), h 24/24

ASL 2 -Ospedale San Paolo Savona

· Telefono: 019 8404345 (Reparto di ostetricia) h 24/24

· Mail: v.angius@asl2.liguria.it (ostetrica IBCLC)

ASL 2 -Ospedale Santa Corona Pietra ligure

· Telefono: 019 6235978 (ostetrica) h 24/24

· Mail: mr.tabo@asl2.liguria.it

CONSULTORI DISTRETTO SAVONESE

Consultorio Varazze – Arecco Federica, Telefono: 019 9405022. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, martedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17.

Consultorio Savona:

· Ferone Carla, telefono: 0198405259. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, lunedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

· Ferrara Stefania, Telefono: 0198405469. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, martedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17.

Consultorio Albisola, Granese Ornella, telefono: 019 8405448. Martedì e mercoledì, dalle 17 alle 17, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13, mercoledì anche dalle 14 alle 17.

Centro giovani

· Savona, telefono: 019 840 5469, lunedì e venerdì, dalle 14 alle 17.

· Vado ligure, telefono: 019 8405411, lunedì e venerdì, dalle 14 alle 17.

· Valleggia, telefono: 019 8405809, lunedì e venerdì, dalle 14 alle 17.

Consultorio Albenga, Bertoloni Federica, telefono: 0182 546649/640, martedì dalle 14 alle 17.

Consultorio Villanova, Gasperini Wilma, telefono: 0182 546689, mercoledì dalle 14 alle 17.

Consultorio Finale ligure, Rossi Cristina, telefono: 019 68152214, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.

Consultorio Val Bormida,Accusani Irene:

· Cairo Montenotte: 019 5009360, lunedì dalle 8 alle 16.

· Cengio: 019 5009039, mercoledì dalle 8 alle 12.

· Carcare: 019 5009501, martedì dalle 8 alle 13

· Millesimo: 0189 5009059, mercoledì dalle 13 alle 16.

CONSULTORI DISTRETTO IMPERIESE

· Sede di Ventimiglia, Surace Umberto, telefono: 0184.534.944, lunedì-venerdì dalle 8 alle 13.

· Sede di Sanremo, Parrella Concetta – Santoro M. Antonietta, telefono: 0184 536744, lunedì-venerdì dalle 8 alle 13. Telefono: 320 5539925 (Ost.Santoro).

· Sede di Imperia, Costabile Caterina, telefono: 0183.537.508, lunedì-venerdì dalle 8 alle 13.

LIBERO PROFESSIONISTE

Consulenze telefoniche gratuite, visite a domicilio su appuntamento

Agostino Grazia, 347 2494967, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Area disponibilità per visite a domicilio: da Savona a Pietra Ligure e Valbormida, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Alberti Federica, 333 3639207, sabato dalle 10 alle 12. Area disponibilità per visite a domicilio: da Imperia a Ventimiglia, lunedì- venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Bracco Sara Maria, 328 5866024, lunedì-venerdì 9-20. Area disponibilità per visite a domicilio: Valbormida, lunedì-venerdì 14.30-18.

Dalolio Noemi 3495240877, tutti i giorni dalle 10 alle 13.

Damonte Valeria 349 7550570, tutti i giorni dalle 11 alle 13. Area disponibilità per visite a domicilio: da Albisola a Varazze, lunedì-venerdì 09-13.

Falco Arianna 347 3202886, lunedì-venerdì 14-18, sabato (solo urgenze). Area disponibilità per visite a domicilio: da Albisola a Voltri, lunedì-venerdì 14-18.

Freccero Denise 340 7819487, lunedì-venerdì 12-17. Area disponibilità per visite a domicilio: da Albisola a Voltri, lunedì-sabato 10-19.

Guidubaldi Eleonora 340 5951691, lunedì-venerdì 9-19. Area disponibilità per visite a domicilio: da Savona a Loano, lunedì-venerdì 9-19.

Sacco Lorenza 340 1493304, sabato 16-19. Area disponibilità per visite a domicilio: da Savona a Noli, lunedì-venerdì 11-13 e 16-19, sabato 10-13.

Tosi Alessia 349 5320425, lunedì-venerdì 10-19. Area disponibilità per visite a domicilio: da Savona a Noli, lunedì-venerdì 10-19.

ORDINE DELLE OSTETRICHE DI SAVONA E IMPERIA

Angius Valentina, presidente: v.angius@asl2.liguria.it.

Morese Angelo Pio, vice presidente: 335/5474388 – a.morese@ekis.it.

Belletti Paola, segretaria: paolabelle@libero.it.

Giusto Selene, tesoriera: selene.giusto@gmail. com.

Venzon Sara, consigliera: sara.venzon@gmail.com.