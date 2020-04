Ricerca per:

Giulia Coppa, classe 1993, laureata in Filosofia e Comunicazione, frequenta il corso Magistrale di Filosofia all’Università del Piemonte Orientale. Scrittrice a tempo pieno, editor, bookblogger, lettrice beta e proof freelance, è la fondatrice e content creator unica del blog “La scrivania letteraria”.

Questo e molto altro esprimono le poesie di Giulia come spiega anche Sabrina di Lunaticasbooks: “Con poche parole- scrive l’esperta di libri recensendo l’opera – l’autrice è riuscita a colpire nel segno e devo dire che le sue brevi poesie mi sono rimaste nel cuore. Alcune le ho lette anche più volte durante il giorno e le ho trovate incredibilmente belle e profonde. I titoli portano armonia fra una poesia e l’altra e ho avuto molto da riflettere mentre rileggevo la raccolta tutta d’un fiato per poi ricominciare da capo, ansiosa di riprovare le stesse sensazioni.”

La natura, così, diventa portatrice di conoscenze e di rivelazioni mentre il mistero e l’oscurità perpetrano continuamente nello stesso animo umano, in una silenziosa battaglia tra ciò che è il Sé e ciò che è la mente.

Pagina dopo pagina la sensibilità del cuore segue un intricato viaggio da una poesia all’altra, invitando il lettore a percorrere sentieri che appaiono oscuri, ma che svelano, un passo dopo l’altro, come le esperienze di cambiamento della vita, i gradini luminosi verso cui lo spirito tende se ascoltato.

E’ il suo primo libro di poesie, ma non certamente la sua prima opera perché nel 2017 con Europa Edizioni è stato pubblicato il primo romanzo, La Gloria del Sangue e nel 2019 il romanzo Memorie di Taenelies, scritto a quattro mani con Eric Rossetti. Nel dicembre 2019 è stata pubblicata con S4M Edizioni la raccolta di poesie Prime Luci del Mondo. A marzo 2020 è stata pubblicata la raccolta di racconti Fervore, sull’Ironia e l’Imprevedibilità.

Il miscuglio di sentimenti che si prova quando si è giovani è qualcosa di veramente difficile da raccontare e cambia da una persona all’altra a seconda delle sensibilità di ognuno. C’è chi li esprime sui social, chi lo fa attraverso la musica e chi, come Giulia Coppa ha deciso di metterli nero su bianco, raccontando le sensazioni che si provano in quel periodo così delicato scrivendo il libro “Prime luci del mondo”.

In “Prime luci del mondo” Giulia Coppa scrive poesie che rimangono scolpite dentro