Gastaldo, ed era questo il suo nome io, ora … se ci penso, non so neanche il suo nome di battesimo.

Ma conoscevo Lui.

Così alto che quando arrivava nel corridoio ciondolava nel cammino ed era sempre rosso in volto come se avesse fatto una corsa.

Lui, che quando gli chiedevi indicazioni ti guardava con i suoi occhioni tondi e neri e pensava…

A me non ha mai detto “No” si è sempre preso tempo e poi ha trovato una soluzione. Io voglio ricordarlo perché forse dalla vita non ha avuto granché, non ultimo il fatto che non possiamo neanche accompagnarlo nel suo ultimo cammino, ed è giusto che sia nei cuori di chi lo considerava e stimava.

Ciao!

Una tua collega