Cento pacchi di generi alimentari di prima necessità quali pasta, riso, olio, parmigiano, tonno, zucchero, caffè, costituiscono l’iniziativa del Lions club di Novi a favore delle famiglie bisognose della città. Novanta pacchi sono stati consegnati alla associazione del Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens” di Novi che provvederà alla distribuzione alle famiglie che ne hanno necessità e che sono loro affiliate. Dieci pacchi sono invece stati consegnati al sindaco di Basaluzzo che li distribuirà ai gruppi familiari in difficoltà residenti nel paese. Da rilevare che, grazie alla iniziativa di una socia del Lions club di Novi, i generi alimentari sono stati integrati con due lattine di pelati.

L’iniziativa del Lions club di Novi, presieduto da Paolo Ravera, risponde ad un allarme sociale che vede la creazione di nuove povertà le quali si aggiungono a quelle di chi già viveva situazioni di difficoltà e di fragilità. Un allarme del quale si sono fatti portavoce le associazioni di volontariato del territorio ed al quale il Lions club di Novi non si è fatto trovare impreparato, realizzando con la massima tempestività un service che corrisponde agli ideali di solidarietà e del servire gli altri che stanno alla base della sua attività. “Un piccolo gesto-ha affermato Paolo Ravera-ma nello stesso tempo significativo che contribuisce a rendere presenti i Lions dove ce n’è bisogno. Un bisogno amplificato dalla emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus e che ha una valenza non solo sanitaria, per la quale pure il Lions di Novi si è attivato nelle scorse settimane, ma anche sociale.”

Riguardo all’aspetto sanitario il Lions club di Novi ha infatti provveduto a consegnare all’ospedale della città duecento camici in Tnt monouso e copri scarpe in plastica regalate dalla socia Paola Bergaglio; duecento igienizzanti spray mani e superfici dei quali cento hanno costituito un omaggio di Enrico Piacentino pure socio del Lions di Novi ed infine da mille mascherine tipo FFP2 trovate da un fornitore amico di Mario Vernetti.