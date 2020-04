Ricerca per:

Presidente, Direttore e in particolare i colleghi della sede di Tortona, con il referente di ufficio Massimiliano Ferrero , si stringono alla famiglia di Rino: ai tre figli e alla moglie Lazzarina Arzani , anche sindaco di Sale.

Cia Alessandria esprime il cordoglio per la scomparsa, avvenuta stamattina all’età di 64 anni appena compiuti, di Rino Destro , imprenditore cerealicolo associato Cia titolare dell’omonima Azienda agricola a Sale, vinto dal Coronavirus dopo una breve battaglia.

Il cordoglio della Cia per Rino Destro marito del Sindaco di Sale