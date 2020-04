Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha rivolto un ringraziamento alla comunità indiana di Pontecurone che ha donato, in questi giorni, 2.500 euro al Comitato Tortona per Ospedale.

“Grazie anche alla comunità musulmana di Tortona – dice il Sindaco – che domenica ha offerto il pranzo per tutti gli operatori impegnati presso il nosocomio. La Provincia di Alessandria, in sinergia con il Tavolo Provinciale per la Difesa e la Diffusione dei Valori e della Cultura del Volontariato, ha patrocinato una iniziativa di raccolta fondi a favore delle Caritas e degli altri Enti caritativi del territorio promossa dall’Associazione S.I.E. Solidarietà Internazionale ed Emergenza.”

L’iniziativa prevede, oltre alla raccolta di libere donazioni presso la popolazione, anche la consegna di una maglietta omaggio ai donatori con l’hashtag #Stumaacàfioi. Tutte le informazioni sono sull’apposita pagina del sito istituzionale del Comune di Tortona.