Un’altra bell’iniziativa dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Tortona e di Novi Ligure in questo tempo buio di Coronavirus.

Come noto, i volontari AVO (50 a Tortona e 30 a Novi ) hanno dovuto sospendere il loro servizio

presso i due ospedali di Tortona e Novi Ligure le due case di riposo Leandro Lisino e Cora Kennedy di Tortona con il primo decreto del Governo.

Beatrice Cantelli

“Purtroppo – dice la Presidente Beatrice Cantelli – non possiamo essere in prima linea per questioni di età media 65/70/80 anni ma vogliamo essere vicino alle persone più fragili con servizi più semplici ma a nostro avviso importanti.”

Lo stop alle proprie attività di volontariato presso le strutture delle Case di Riposo di Tortona e negli Ospedali di Tortona e Novi Ligure, infatti, non hanno fermato l’Associazione Volontari Ospedalieri.

Come molti ha riconvertito il suo servizio e dopo aver donato alla Residenza per Anziani Cora Kennedy di Tortona due tablet completi di SIM, per permettere di effettuare le videochiamate agli ospiti, ora mette a disposizione dei volontari, che sono costretti a casa, un numero Amico di Ascolto.

“Questo – aggiunge Beatrice Cantelli – vuole essere un gesto semplice, ma con lo scopo di rompere il silenzio al quale il distanziamento sociale ha costretto molto persone, a volte basta scambiare due chiacchiere per far tornare un barlume di normalità. Basta chiamare il numero 324-780 8097 dalle 9:00 alle 19:00, lasciare il proprio numero e sarete richiamati dai volontari che da sempre hanno fatto dell’ascolto e della condivisione il loro modus operandi. Non costa nulla e l’A.V.O. c’è….”

Altra iniziativa è rivolta a tutti i bambini che in questi giorni hanno riempito le case di ogni forma di disegno. Alle loro famiglie si chiede d’inviare per e-mail all’indirizzo avotortona@gmail.com le loro creazioni, l’Associazione sarà lieta di raccoglierli e farli avere a tutte quelle persone che sono ricoverate in ospedale o in isolamento nelle Case di Riposo, lontano dalle loro famiglie.

“Facciamogli sentire il nostro calore e il nostro incoraggiamento – conclude la presidente AVO – perché sappiano che non sono soli!”

Ulteriori notizie sull’attività dell’AVO è possible averle consultato il loro sito internet al link http://www.avotortona.it/