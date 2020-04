L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova l’intero sistema economico: imprese, banche, negozi, supermercati, aeroporti, artigiani, professionisti, impiegati e operai. Una sorta di stress test collettivo che non ha risparmiato niente e nessuno. Sul fronte imprenditoriale c’è chi ha riconvertito la produzione in nome dell’emergenza sanitaria e chi ha dovuto rivoluzionare l’organizzazione aziendale optando, dove possibile, per lo smart working.

In questo difficile contesto, i professionisti di CIAT TORTONA – Consorzio Imprese Artigiane Tortonesi, hanno realizzato un ciclo di tre webinar che, a partire da Giovedì 23 aprile, si svolgeranno con cadenza settimanale, con l’intento di fornire informazioni e strumenti utili a governare l’incertezza generata dall’emergenza Covid-19 .

Gli incontri tratteranno le principali tematiche che ciascuna impresa si trova ad affrontare quale immediato effetto della crisi in corso: gestione della liquidità, analisi della contrattualistica, lavoro da remoto e sicurezza delle reti informatiche.

Per fornire un contributo di valore, ai professionisti del CIAT si affiancano quelli di UNO QUATTRO Studio Legale e gli esperti informatici di DWS, impresa di consulenza informatica con sede a Sale che, con le loro expertise, possono garantire la corretta analisi di aspetti che, se trascurati, rischiano di compromettere la continuità di molte imprese.

Misure di sostegno finanziario alle PMI, gestione della liquidità, problematiche sui contratti di fornitura nazionale e internazionale e smart working sono i temi che saranno affrontati Giovedì 23 aprile, dalle ore 15.00, nel primo dei tre incontri on-line.

Si darà spazio alle misure di finanziamento recentemente introdotte dal Decreto Liquidità, per poi passare all’analisi dei bandi regionali a supporto delle imprese e a fondamentali nozioni di pianificazione della tesoreria. Le tematiche legali si concentreranno sull’analisi e sulla revisione dei contratti di fornitura per affrontare situazioni di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta, e per evitare penali e addebiti di inadempimento. Infine, gli esperti informatici forniranno importanti nozioni e spunti pratici per l’implementazione di sistemi di smart working.

“I nostri webinar – ci spiega il dott. Andrea Ferrè (CIAT TORTONA) – hanno un taglio assolutamente pratico: sono un’opportunità per accrescere la propria cultura d’impresa e applicare in azienda quanto appreso, già dal giorno successivo. In questo contesto, infatti, le sole nozioni teoriche non sono sufficienti per traghettare le imprese fuori dalla crisi e impostare correttamente la delicata fase di ripartenza”.

Per partecipare ai webinar (totalmente gratuiti) è sufficiente accedere al sito www.ciat-tortona.it e compilare l’apposito form di registrazione. Gli eventi avranno inizio alle ore 15.00 con una durata di circa un’ora; ci sarà poi modo, per chi lo desiderasse, di inviare quesiti ai relatori e analizzare casi specifici.