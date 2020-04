Ricerca per:

La strada è rimasta chiuse per un po’ di tempo al fine di consentire i rilievi e la rimozione del corpo.

I militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto e non è ancora chiaro che la donna sia caduta o si sia gettata volutamente nel vuoto suicidandosi.

La donna è deceduta sul colpo e inutile è stata la presenza dei soccorritori del 118 che non hanno potuto fare niente.

Una donna di 65 anni di cui non sono state rese note le generalità è stata trovata cadavere lungo la strada e, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri di Alessandria, prontamente intervenuti sul posto, è precipitata dal settimo piano dell’appartamento in cui abita, a quanto pare con la madre.

L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 24 aprile in Corso Romita nel Comune di Alessandria.