Comunicato della presidente del Comitato CRI, Patrizia Mauri

È più importante del solito l’aiuto che ciascun cittadino potrà dare partecipando al pubblico prelievo di sangue organizzato dalla Corce Rossa Italiana Comitato di Tortona in collaborazione con il Centro Trasfusionale del nostro ospedale.

Il sangue è un bene prezioso e non può essere prodotto in laboratorio ma solo donato da esseri umani!

Ora più che mai mi rivolgo a tutte le persone maggiorenni: sabato mattina nello spazio retrostante il Comune l’autoemoteca CRI Cassine i Volontari CRI Tortona e il personale medico ed infermieristico del centro trasfusionale vi aspettano.

Ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver aderito a questa iniziativa mettendo a disposizione lo spazio.



Quando

Sabato 4 aprile 2020 a partire dalle ore 8.00



Dove

Presso il cortile interno del Comune di Tortona

c.so Alessandria, 62

Gli spostamenti per donare sono consentiti in quanto stato di necesità.

Per informazioni

392.5057.644