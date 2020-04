Il punto del sindaco Lucchini



“Fortunatamente la situazione in Pronto Soccorso si mantiene stabile: sono sempre meno al momento le persone che transitano al Pronto Soccorso per effettuare il tampone, anche se i reparti rimangono quasi del tutto pieni. Il quadro è moderatamente incoraggiante, ma non bisogna assolutamente pensare che il peggio sia già alle nostre spalle: l’Alessandrino resta una zona in evoluzione, quindi dobbiamo essere molto prudenti e rispettare le misure precauzionali a tutela della nostra salute e di quella dei nostri cari” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Asta di beneficenza: oltre 100 beni donati



Sono oltre 100 le opere donate da artisti, collezionisti e hobbysti per l’asta di beneficenza a favore dell’Ospedale “Mons. Galliano”. Anche il mondo dell’arte si sta mobilitando per fornire il proprio sostegno economico alla rete sanitaria locale: c’è chi regala un disegno, chi un oggetto di un noto designer, chi una propria opera. Il desiderio di rendersi utili diventa così un’ encomiabile e appassionante gara di solidarietà, a cui ognuno di noi può partecipare restando semplicemente a casa e visionando le opere nel gruppo Facebook: L’Unione fa la forza – Asta d’arte per l’Ospedale di Acqui Terme.



Amag per la Protezione Civile di Acqui Terme



Il gruppo Amag ha effettuato una donazione di 5000 euro alla Protezione Civile di Acqui Terme per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. “Voglio ringraziare la dirigenza, il consiglio di amministrazione e i dipendenti del Gruppo Amag, che con questa importante donazione dimostrano vicinanza al territorio e, in particolare ai volontari della Protezione civile, che si stanno prodigando con grande spirito di abnegazione a favore della nostra comunità, e la cui insostituibile attività deve essere svolta in completa sicurezza: un gesto concreto di generosità a cui va il mio plauso e la mia più sincera gratitudine” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.



Bollettino – ore 19



Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 90. Sono 210 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 14.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 52, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 6 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 46 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme