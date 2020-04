Il punto del sindaco Lucchini



“La situazione presso l’Ospedale ‘Mons. Galliano’ rimane stabile, ma la pressione resta comunque alta. Questo impone a tutti noi una profonda riflessione, dato che fra alcuni giorni affronteremo una fase di allentamento delle misure precauzionali, che prevederà una maggiore libertà di spostamento. C’è un confronto serrato con gli enti preposti per mettere a sistema tutti gli strumenti e i servizi che consentano di mantenere il massimo livello di sicurezza nei nostri territori. Stiamo lavorando con l’AslAl al fine di garantire un’assistenza migliore e più efficace agli anziani direttamente nelle case di riposo e per il potenziamento delle squadre USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). Un altro elemento che rafforzerà l’operatività in provincia di Alessandria sarà l’ apertura, prevista a breve, di un nuovo laboratorio scientifico a Tortona, con un potenziale di screening di circa 400-450 tamponi al giorno. Questo speriamo ci consentirà di ridurre i tempi per l’effettuazione e la refertazione dei tamponi” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Mascherine distribuite “porta a porta” in città



Ogni componente delle 9756 famiglie di Acqui Terme riceverà una mascherina di tipo chirurgico. I volontari della Protezione Civile, da domani, lunedì 27 aprile, cominceranno una capillare distribuzione sull’intero territorio comunale, conferendo i dispositivi nelle cassette postali di ciascun nucleo familiare.



Accessi in sicurezza alle Poste per il ritiro della pensione con i volontari di Protezione Civile

Si segnala che, a partire da lunedì 27 aprile, giorno in cui inizierà il pagamento delle pensioni di maggio, gli ingressi agli uffici postali saranno contingentati e regolati. I volontari della Protezione Civile garantiranno un servizio di monitoraggio degli accessi agli uffici per il rispetto delle distanze di sicurezza. Inoltre, gli utenti saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea.

Si ricorda che Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, e riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il proprio domicilio, delegando al ritiro il comandante della stazione dei Carabinieri di Acqui Terme. Il servizio potrà essere richiesto contattando il numero 0144.310.100.



Si invitano i cittadini a recarsi negli uffici postali solo per operazioni essenziali e indifferibili e a mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro.



Disegna un sorriso



Il Comune di Acqui Terme in collaborazione con la Protezione Civile promuove un concorso dal titolo “Disegna un sorriso”, riservato agli alunni delle Scuole primarie di I grado. Il progetto nasce dall’esigenza di “colorare” questo momento di emergenza e renderlo meno cupo, lasciando che i nostri bimbi diano libera espressione alla loro fresca creatività . I più piccoli, con la fantasia e la leggerezza che li contraddistingue, potranno decorare mascherine per tutto il personale impiegato in questo fronte comune contro il coronavirus.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 112. Sono 226 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 31.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 46, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 5 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 41 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

