Il punto del sindaco Lucchini



“Oggi è una giornata molto importante per il nostro Paese, una giornata che ne ha cambiato il corso della storia. Oggi, il 75° anniversario della Liberazione italiana dal dominio nazi-fascista assume un valore nuovo. Oggi, ognuno di noi rafforza l’ideale di unità e fratellanza, soprattutto a fronte di questi giorni unici e difficili. Insieme riusciremo a superare e vincere anche la lotta contro questa epidemia. Auguro un buon 25 aprile a tutte e tutti”. Il sindaco Lorenzo Lucchini, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza, insieme a due delegati dell’Anpi, questa mattina ha deposto un cuscino di fiori di fronte al monumento della Resistenza in corso Bagni.







Mensa della Fraternità: distribuiti 231 pasti durante la giornata delle Liberazione



La generosità dei cittadini e dei tanti volontari della Protezione Civile e della Caritas sconfigge la paura del coronavirus. Sono 231 i pasti prodotti dalla Mensa della Fraternità durante la giornata della Liberazione a favore di famiglie in quarantena e bisognose. Un pasto speciale totalmente sovvenzionato dai Lions Club Acqui Terme Host.



Durante questa emergenza sono quadruplicati gli sforzi dei volontari, che riescono a fornire una media di circa 200 pasti a giorno. I volontari si alternano giornalmente sia nella distribuzione del pranzo, sia nella consegna della spesa di generi alimentari e farmaci a domicilio.



“Fin dall’inizio di questa emergenza abbiamo toccato con mano la generosità di moltissimi cittadini, imprese e associazioni, che hanno garantito il funzionamento della Mensa della Fraternità. Voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno sostenendo nell’aiutare famiglie e persone in difficoltà, dalla macchina organizzativa ai cittadini, i quali hanno generosamente contribuito” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 110. Sono 238 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 28.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 46, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 5 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 41 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme