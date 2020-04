Il punto del sindaco Lucchini



“Negli ultimi giorni si sono svolte diverse riunioni con l’AslAl, la Prefettura e la Protezione Civile per esaminare le modalità di incremento del personale sanitario nelle residenze per anziani. L’obiettivo è quello di potenziare il servizio delle squadre USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) per affiancarlo al personale sanitario che assiste gli ospiti delle case di riposo. La maggior parte dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale ‘Mons. Galliano’ nelle ultime settimane proviene dalle Rsa della provincia; garantire un’assistenza migliore e più efficace agli anziani direttamente nelle case di riposo, evitando per quanto possibile i ricoveri nelle strutture ospedaliere è sicuramente un obiettivo prioritario. Lo scopo è doppio: da una parte serve decongestionare gli ospedali, dall’altra bisogna evitare che un cambiamento radicale come lo spostamento in un ambiente non conosciuto possa diventare una fonte di stress per gli anziani, influendo in maniera negativa sul decorso della malattia e la risposta alle cure” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.

Da Bergamo mascherine in dono alla Protezione Civile di Acqui Terme

La generosità di una gentile sarta di Bergamo commuove la città. In questi giorni di emergenza sanitaria, in cui i volontari della Protezione Civile sono impegnati per contenere il contagio del coronavirus gestendo importanti servizi rivolti alla cittadinanza, ci giunge la notizia di una donazione da parte di una generosa signora di Serisole, in provincia di Bergamo. Un quantitativo di mascherine da lei stessa confezionate, sono state inviate con una calorosa lettera di accompagnamento alla Protezione Civile di Acqui Terme: “Uno speciale ringraziamento per tutti voi che proteggete il passato e il futuro, dando speranza a chi non ne ha e dedicando tempo alle persone bisognose anche a costo di stare lontani dai vostri cari”. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha espresso un ringraziamento per questa singolare donazione: “Sono colpito da questo gesto di generosità: desidero ringraziare con tutto il cuore questa anonima sarta, che, malgrado abbia vissuto duramente, proprio nella sua terra, tutta la drammaticità e la sofferenza di questa epidemia, ha deciso di portare a noi questo segno di sostegno e amicizia, facendoci sentire vicini nelle difficoltà e uniti in un simbolico abbraccio“.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 106. Sono 245 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 27.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 45, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 4 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 41 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 11 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ufficio stampa Comune di Acqui Terme