Il punto del sindaco Lorenzo Lucchini

“Sono in arrivo nei prossimi giorni 10 infermieriche opereranno presso la nostra struttura ospedaliera. Seguo con attenzione l’arrivo di nuove forze, con la speranza che giungano nel più breve tempo possibile in modo da poter dare un ricambio ai reparti che in questi giorni sono sotto pressione. Voglio ringraziare il dott. Claudio Sasso, in quanto è stato attivato un progetto che prevede l’attivazione di 4 unità mediche che affiancheranno i medici di famiglia garantendo un maggior servizio di controllo territoriale, anche nelle case di riposo” ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini.

Attivo il modulo online per le richieste dei buoni spesa

Sono oltre 104 mila gli euro destinati dal Governo al Comune di Acqui Terme, su un contributo totale regionale di 24 milioni, per garantire l’acquisto di generi alimentari alle famiglie in grave stato di necessità.

È stato attivato oggi pomeriggio il sistema di distribuzione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e farmaci per venire incontro ai crescenti disagi della popolazione e in particolare delle fasce meno abbienti. Si procederà al caricamento online della domanda (al seguente link: bit.ly/sostegno_alimentare) per accedere ai buoni spesa, dando priorità a coloro che non ricevono alcun sostegno economico pubblico (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro).

Le specifiche per l’attribuzione dei buoni spesa ai diversi nuclei familiari sono state così definite dalla Comune di Acqui Terme: per il primo componente il relativo valore massimo è pari ad € 200/mese, cui si aggiungono fino ad un massimo di € 50/mese per ogni ulteriore componente, fino ad un ammontare complessivo per ciascun nucleo familiare non superiore a € 400/mese. I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10 cadauno.

I voucher potranno essere ritirati, una volta al mese, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso l’Ufficio preposto, previo appuntamento telefonico. Per le persone non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i voucher saranno consegnati a domicilio. Nella richiesta, in alternativa al buono spesa, potrà essere richiesta la somministrazione di pasti pronti oppure l’attribuzione di borse alimentari e beni di prima necessità.

Esiste una seconda modalità di accesso al servizio scaricando il modulo dal sito del Comune di Acqui terme e restituito alla mail sostegnoalimentare@comuneacqui.it oppure alla PEC acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it, allegando copia del documento di identità del richiedente. Per chi non può accedere ad internet, la domanda può essere presentata telefonicamente allo 0144.770.264 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì oppure al 340.600.53.07 dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

Acqui Terme sperimenta il drive-trough

Da mercoledì 8 aprile sarà attivo il sistema di controllo drive-through. Una modalità semplice per effettuare tamponi in modo più rapido e ottimizzando le risorse umane a disposizione. La formula del drive-through è rivolta ai pazienti che debbono sottoporsi obbligatoriamente al tampone: il controllo viene effettuato direttamente alla persona, con il quale si è preso appuntamento, rimanendo a bordo della propria automobile. Si invitano i cittadini a non telefonare la Protezione Civile o altri enti per chiedere di essere inseriti negli elenchi degli appuntamenti, che sono programmati. Si ricorda che non è possibile presentarsi in accesso diretto, senza avere ricevuto l’appuntamento.

Presidio davanti all’Ospedale “Mons. Galliano”

Da settimane il personale sanitario si spende senza tregua per affrontare questa emergenza, lavorando in condizioni estreme, il volto segnato dalla fatica, dalle mascherine e dagli occhiali di protezione. Ogni giorno i sanitari fanno turni estenuanti per salvare le persone da questo nemico invisibile che ha stravolto prepotentemente le vite di tutti noi. Proprio per questo i Vigili del Fuoco, la Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Pubbliche assistenze e le associazioni di volontariato porteranno un messaggio di vicinanza e sostegno agli operatori del “Mons. Galliano”. La breve manifestazione nasce da un’idea dei Vigili del Fuoco di Acqui Terme e si terrà domani mattina alle ore 10.00 davanti all’Ospedale “Mons. Galliano”. “Si tratta di un atto simbolico di riconoscenza rivolto a tutti gli operatori sanitari che con dedizione e senso del dovere stanno affrontando questa emergenza. Da primo cittadino e professionista sanitario ringrazio tutte le organizzazioni per questo omaggio nato spontaneamente” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons.Galliano” di Acqui Terme sono 61, di cui una buona parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 10 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 51 nei restanti reparti. Sono 173 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario, di cui 37 risultate positive al Covid-19.

Ufficio stampa comune di Acqui Terme