Giornata di notizie positive quella di oggi sul fronte del Coronavirus a Tortona anche se il numero dei tortonesi ricoverati in ospedale (38) è stazionario, mentre sale quello totale delle persone che sono 106, di cui appunto, 72 provenienti da fuori.

La prima bella notizia riguarda una donazione: il dottor Aridegghi, tedesco che vive a Tortona ha regalato mille mascherine al Comune di Tortona e il Sindaco Federico Chiodi nel decidere che verranno date alle farmacie per la distribuzione gratuita ai cittadini, ha deciso di ringraziarlo mostrando a tutti il disegno che la figlia del benefattore ha realizzato inserendolo insieme alle mille mascherine. Un messaggio di speranza che vedete nella foto .

“La seconda notizia – dice Federico Chiodi – è che da oggi, come molti cittadini hanno potuto sentire – in città grazie alla Protezione Civile hanno iniziato a transitare auto con megafono che ricordano alla popolazione di restare in casa. Abbiamo adottato anche questo metodi perché consci che i social de gli altri mezzi di comunicazione che utilizziamo non possono raggiungere tutta la popolazione.”

Ultima notizie della giornata riguarda gli agenti di Polizia municipale, i Vigili urbani: Il Comune sta lavorando alla riattivazione del servizio di Polizia Municipale, dopo la comunicazione da parte dell’ASL della negatività al tampone di una buona parte degli agenti, tranne due che invece sono stati trovati positivi.

“A breve – ha concluso il Sindaco Chiodi – riattiveremo il servizio che provvederà anche ad effettuare controlli adeguati e necessari a far rispettare le norme, specie quelle che impongono di uscire solo per particolari motivi.”