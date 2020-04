Dati in un certo senso curiosi quelli sulla situazione Coronavirus a Tortona: presso l’Ospedale ad oggi, martedì 14 aprile, risultano 111 persone ricoverate, ma solo 34 di questi sono residenti a Tortona. E’ uno dei numeri più alti come globale delle persone ricoverate, ma uno dei più bassi per quanto riguarda quello dei residenti a Tortona.

Il Sindaco Federico Chiodi, nel suo messaggio serale quotidiano di aggiornamento sulla situazione del Covid-19 ha letto una circolare dell’Asl di Alessandria che invita i Sindaci a non considerare attendibili i test sierologici, poi ha sottolineato che dai controlli effettuati nel week end i tortonesi si sono dimostrati abbastanza ligi alle disposizioni: molti controlli delle Forze di Polizia ma per fortuna sanzioni contenute e comunque meno di quelli che si temeva: “Continuiamo così” ha detto il primo cittadino spronando i tortonesi a non mollare perché solo così sarà possibile vedere la luce del tunnel.

“Tramite la Fondazione SolidAl di Alessandria – ha proseguito Chiodi – sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale: mascherine chirurgiche per proseguire la distribuzione alla popolazione attraverso le farmacie cittadine; mascherine FFP2 e FFP3, camici ed occhiali protettivi che saranno fornite all’Ospedale ed al personale impegnato delle residenze sanitarie per anziani del territorio.”

Il messaggio ai tortonesi si è concluso con i tradizionali ringraziamenti: “Ad Anna Bisio ed Emilio Frascolino – ha detto Federico Chiodi – che oggi hanno donato al Comune 200 mascherine chirurgiche già consegnate al Distretto sanitario di Tortona. Altre 200 mascherine filtranti sono state regalate da Paola Repetto e saranno a disposizione dei volontari impegnati nei servizi del Comune.Grazie anche alla In’S Supermercati con sede a Torre Garofoli per la fornitura di generi alimentari destinati al servizio di Spesa Solidale.”