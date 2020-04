Ci avevamo sperato, lo confessiamo. Dopo 4 giorni consecutivi in cui il numero dei tortonesi malati di Covid-19 e ricoverati presso l’ospedale eravamo fiduciosi, ma oggi, come del resto sta avvenendo in ogni altra arte d’Italia, la situazione è peggiorata rispetto a ieri. Ecco comunque l’aggiornamento quotidiano da parte del Comune di Tortona

Aggiornamento della situazione in ospedale: le persone ricoverate sono 98, delle quali 39 risultano residenti a Tortona.

Il materiale raccolto durante la colletta alimentari nei supermercati è stato stoccato e suddiviso in pacchi che sono in corso di distribuzione alle famiglie bisognose. L’iniziativa sarà ripetuta nei prossimi due sabato. Inoltre, sono già arrivate circa 160 domande per ottenere i “buoni spesa” che sono in corso di istruttoria da parte degli uffici comunali.

Infine, è stata recepita in giornata la nuova ordinanza della Regione Piemonte che proroga sostanzialmente le limitazioni delle scorse settimane fino al 13 aprile, aggiungendo l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti alla vendita degli esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico.

Ufficio Stampa Comune di Tortona