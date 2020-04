Dall’inizio dell’emergenza che ha obbligato le persone a rimanere tra le mura domestiche fino a ieri sono state quasi 4 mila le persone e controllate e oltre 400 quelle trovate fuori casa senza motivo e multate dai Carabinieri della Compagnia di Tortona su tutto il territorio tortonese.

Sono i dati che emergono dall’attività dei militari tortonesi al comando del tenente colonnello Carlo Giordano, che proprio in occasione di Pasqua e Pasquetta intensificheranno i controlli affinché nessuno possa uscuire per futili motivi vanificando fin qui, tutto il lavoro svolto per debellare o quanto meno ridurre la diffusione del virus.

Tutto il personale sta facendo grandi sacrifici, andando incontro a pericoli ogni giorno, sulla strada, ma usando ogni accorgimento per non ammalarsi, con guanti e mascherine fin dall’inizio della crisi.

I controlli sono aumentati e i gli altri reati quasi tutti azzerati. Non solo ma i carabinieri infatti sono stati i primi a vigilare l’ospedale di Tortona chiuso, il 4 marzo, tenendo sotto controllo il panico della gente e evitando che l’emergenza sanitaria esplosa in quelle ore all’interno della struttura si trasformasse in una catastrofe.

Il loro impegno sul territorio è notevole ed è per questo che ci sentiamo in dovere di ringraziarli per il lavoro svolto e per quanto fanno per tutelare i cittadini.