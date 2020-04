Ricerca per:

Alla fine i danni sono ingenti, ma non si registra alcun ferito e questo grazie al tempestivo intervento e alla prontezza di riflessi dell’Agente dell’Unità Gamma che si è accorto immediatamente di quanto stava accadendo e del pericolo che correvano gli abitanti della palazzina ed è subito intervenuto.

Nel frattempo arrivano i pompieri che impiegano circa due ore per domare le fiamme e spegnere l’incendio che, forse a causa di un corto circuito, si è sprigionato in un appartamento momentaneamente disabitato.

Mentre attende il loro arrivo, però,si rende conto che all’interno dell’edificio ci sono delle persone che stanno dormendo e allora decide di agire: sveglia la famiglia che abita nell’appartamento a fianco di quello che sta bruciando e li avvisa subito del grave pericolo che stanno correndo invitandoli a mettersi in salvo, poi sveglia l’anziana che si trovava al terzo piano dell’edificio e la mette in salvo.

Sono quasi le due quando un Agente dell’Unità Gamma di Tortona, al termine dell’ispezione effettuata presso il magazzino Clemente Garlando di Pozzolo Formigaro sta proseguendo il suo giro notturno di controllo e, mentre transita in via Roma al civico 74, il suo sguardo si posa su una palazzina di tre piani. Il poliziotto privato si accorge che un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento e coinvolge il primo e il secondo piano.

La prima, di diversi componenti, viene svegliata dal poliziotto privato, riesce a mettersi in salvo con le proprie gambe mentre lui decide di occuparsi personalmente di una persona anziana che vive nell’appartamento superiore.