Raccolte alimentari straordinarie per le famiglie in difficoltà: Azione Tortona a supporto del comune di Tortona

In conseguenza alla pandemia attuale e alla seguente crisi economica, i dirigenti di Azione Tortona hanno proposto all’amministrazione comunale di allestire raccolte alimentari straordinarie per aiutare le famiglie in difficoltà.

“Con questa proposta, approvata e attuata dall’amministrazione comunale, vogliamo contribuire in modo concreto a supporto delle famiglie tortonesi che, in questo momento delicato per tutta la Nazione, stanno vivendo una situazione economica critica”.

“Le raccolte, concordate con il comune di Tortona e il CAV, per il momento, verranno svolte il sabato dalle 9 alle 16, Presso i supermercati Iper ed Esselunga. Le distribuzioni verranno effettuate i giorni seguenti dai nostri ed altri volontari. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, vi invito a seguire le pagine facebook del Comune di Tortona e Azione Tortona”.

“Oltre alle donazioni fatte all’ospedale, che sono lodevoli – conclude Mantovani – è doveroso ricordarsi che ci sono intere famiglie, con figli a carico, senza lavoro e senza soldi per mangiare. Per questo mi appello a tutti i tortonesi che possono permetterselo, affinché contribuiscano alle donazioni per i propri concittadini in difficoltà, ringraziandoli per la solidarietà”.