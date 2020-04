Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Gestioni Municipali SpA per conto del Comune di Diano Marina.

“L’emergenza Covid-19 ci costringe a rinviare di qualche mese Aromatica, profumi e sapori della Riviera ligure (30 Aprile-3 Maggio), la grande rassegna che Diano Marina e tutto il Golfo Dianese dedicano ogni anno a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Di concerto con i partner istituzionali di Aromatica, spostiamo la data dell’edizione 2020 a settembre, da venerdì 18 a domenica 20, riservandoci di rimodulare l’evento entro i primi di giugno e allungandone eventualmente la durata a 4 giorni, in funzione delle possibilità che verranno determinate dall’evolversi dell’emergenza”.