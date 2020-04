Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il nuovo dispositivo, altamente performante, integra il comparto esistente di attrezzature consentendo una più rapida risposta in termini produttivi. Un contributo fondamentale che testimonia ancora una volta l’importanza della solidarietà.

“Ora che stiamo entrando nella fase due, con la ripresa delle attività produttive, l’aumento della capacità di fare tamponi è importante. Ricordo infatti che l’effettuazione dei due test negativi a distanza di 24 ore è la condizione per uscire dall’isolamento” afferma la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale.

All’ospedale di Sanremo attivato il macchinario per l’analisi dei tamponi