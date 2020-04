“Considerata l’emergenza determinata della pandemia che inevitabilmente ha pesanti ricadute anche nel nostro paese, abbiamo deciso di appellarci alla sensibilità degli operatori del settore commerciale e turistico affinché ci aiutino nella raccolta di generi alimentari non deperibili e di prima necessità”. Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, chiama a raccolta gli imprenditori del paese del Golfo Dianese per aiutare le persone maggiormente in difficoltà.

“Chiediamo a tutto il comparto di fare uno sforzo – spiega l’Assessore al commercio Davide Salerno -. E’ un momento particolare e c’è bisogno dell’unione e di un ulteriore sforzo da parte di tutti per uscire da questa emergenza più forti di prima. Sono convinto che l’appello verrà raccolto da tutti. L’Amministrazione provvederà al ritiro dei beni, che verranno stoccati presso la Palestra comunale per essere successivamente consegnati alle persone in difficoltà. Chiedo di essere contattato al numero 329 095 6242 per organizzare il ritiro dei beni”.