Da settimane il personale sanitario si spende senza tregua per affrontare questa emergenza, lavorando in condizioni estreme, il volto segnato dalla fatica, dalle mascherine e dagli occhiali di protezione. Ogni giorno i sanitari fanno turni estenuanti per salvare le persone da questo nemico invisibile che ha stravolto prepotentemente le vite di tutti noi.

Proprio per questo i Vigili del Fuoco, la Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Pubbliche assistenze e le associazioni di volontariato hanno portato stamattina un messaggio di vicinanza e sostegno agli operatori del “Mons. Galliano”. La breve manifestazione nasce da un’idea dei Vigili del Fuoco di Acqui Terme. Hanno preso parte anche il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa.

«Si è trattato di un atto simbolico – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – di riconoscenza rivolto a tutti gli operatori sanitari che con dedizione e senso del dovere stanno affrontando questa emergenza. È stato un momento particolarmente commovente ed intenso».