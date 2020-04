Sempre stazionario, ma alto il numero delle persone ricoverate all’ospedale Monsignor Galliano di Acqui Terme mentre il sindaco Lucchini conferma che dall’inizio dell’emergenza ad oggi per il virus sono morte 49 persone ad Acqui terme, almeo quelle accertate.

Il punto del sindaco Lucchini



“La situazione nel Pronto Soccorso e nell’Ospedale “Mons. Galliano” resta stabile, anche se rimane alto il numero dei pazienti ricoverati per positività. Il quadro nella nostra provincia è in continua evoluzione e richiede un’ attenzione costante. Al momento è necessario continuare ad adottare tutte le misure precauzionali per la salvaguardia della nostra salute, affinché l’epidemia possa definirsi ragionevolmente sotto controllo e si possa vedere una rassicurante e costante diminuzione dei casi di contagio” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Spesa in ordine alfabetico: distribuzione nei punti vendita dei manifesti che ne chiariscono le modalità



Distribuiti in tutti i punti vendita della città i manifesti che invitano la cittadinanza a fare i propri acquisti secondo fasce determinate per ordine alfabetico, due volte a settimana, in giorni prestabiliti: il lunedì e il giovedì i cittadini con iniziale del cognome dalla lettera “A” alla lettera “E”; il martedì e il venerdì i cittadini con iniziale del cognome dalla lettera “F” alla lettera “M”; infine, il mercoledì e il sabato i cittadini con iniziale del cognome dalla lettera “N” alla lettera “Z”. La domenica non ci sono limitazioni , ma è d’obbligo osservare il criterio di evitare affollamentii. L’iniziativa ha lo scopo di contenere e regolare il numero di persone che accedono ai punti vendita tutelando così sia i clienti che il personale. L’indicazione del Comune di Acqui Terme non costituisce un obbligo, ma un semplice suggerimento.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 119. Sono 258 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 14.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 49, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 5 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 44 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Decessi: al momento si registrano ad Acqui Terme, 48 decessi accertati per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, di cui 9 di persone residenti in città e 39 residenti in altri comuni. Sono 40 i decessi per cause non ancora definite, per i quali sono in corso verifiche da parte dell’autorità competenti. I dati risultano pertanto incompleti e sicuramente imprecisi.