Procede, a Tortona, la distribuzione delle mascherine:nella giornata di ieri sono state consegnate altri otto lotti della spedizione di mascherine chirurgiche da Jiangyin, consegnate in parte ai volontari di Soms e Pro loco delle frazioni che si occuperanno di distribuirle ai residenti, e in parte alle farmacie cittadine per proseguire la distribuzione ai residenti in città.

Altre 300 mascherine modello FFP2, donate al Comune dal Gruppo Gavio, sono state invece consegnate al Distretto Sanitario per gli operatori che vi lavorano, impegnati in queste settimane per eseguire i tamponi insieme gli infermieri dell’Assistenza Domiciliare, continuando a garantire le vaccinazioni ed a seguire tutti gli ammalati con lesioni anche gravi che non possono più recarsi in ospedale ora convertito in Covid Hospital.

Infine, anche la Fondazione SLALA ha donato 100 mascherine ad uso di dipendenti e volontari del Comune.