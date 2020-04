Anche oggi sono proseguiti i controlli da parte della Polizia locale di San Bartolomeo, nell’ambito delle disposizioni volte a verificare comportamenti non conformi alle disposizioni anti Covid-19. Il Comandante Marco Luffarelli e i suoi uomini hanno come sempre pattugliato il territorio comunale, controllando in particolare l’accesso a San Bartolomeo al Mare tramite lo svincolo autostradale. Si ricorda che per informazioni e segnalazioni è attiva l’utenza telefonica 0183 41 70 65.