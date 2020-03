Durante i consueti controlli sul territorio, gli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Alessandria hanno fermato, nella giornata di oggi, un furgone a bordo del quale erano presenti nove cittadini di nazionalità straniera, privi della necessaria autocertificazione e sprovvisti di permesso di lavoro. Tutti gli occupanti sono stati tutti denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e segnalati all’Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti di propria competenza. “ Ringrazio, a nome del nome del Sindaco e di tutta la Giunta, la nostra Polizia Municipale per l’attento presidio che sta svolgendo sul territorio – ha commentato l’assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale della Polizia Locale, Monica Formaiano -. Con impegno e professionalità stanno svolgendo una intensa attività di controllo che ha portato, in poco meno di due settimane, alla denuncia di 32 persone per la violazione delle prescrizioni previste dal DPCM, segno di una presenza attenta e capillare sulle nostre strade. Si tratta di un momento critico per tutti, e in particolar modo per chi deve operare, in condizioni spesso difficili: come Amministrazione Comunale stiamo facendo la nostra parte cercando di impegnarci al massimo per la sicurezza dei nostri concittadini. E’ necessario, però, che tutti collaborino per cui rinnovo, ancora una volta, l’invito a seguire le prescrizioni ed uscire solo per motivi di lavoro, di salute o in caso di estrema necessità”.