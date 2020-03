“Al lavoro io tutelo gli altri, quando finisco per tutelare gli altri resto a casa!”

Con questo messaggio semplice ma conciso l’arma dei Carabinieri ha deciso di dare il suo contributo alla campagna mediatica in atto in tutta Italia per convincere le persone a rimanere all’interno della propria abitazione uscendo solo per comprovati casi di necessità: per lavoro, fare la spesa o per necessità sanitarie e motivi di salute.

Un messaggio che potete vedere nel video che pubblichiamo a fine articolo e eh deve essere recepito dai cittadini per ALMENO tre settimane e se per i primi giorni non sarà così difficile crediamo che bisognerà insistere soprattutto fra una decina di giorni, quando le temperature si alzeranno e convincere la gente a rimanere tra le mura domestiche sarà sempre più difficile.

Come dicono, gli esperti, però, soltanto nella terza settimana sarà possibile valutare se queste misure avranno efficacia perché almeno per ora, i contagi e ricoveri sono destinati a crescere.

Di seguito il link del video: https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/03/iorestoacasa.mp4