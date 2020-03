La domanda viene spontanea leggendo l’email che ci ha inviato una nostra lettrice mentre andava a fare la spesa in un supermercato di quella città…

Egregio direttore,

sabato pomeriggio mi sono recata al Bennet di Novi per fare la spesa, alle 14.30 c’era un gruppo di ragazzotti nel posteggio che facevano i cretini tutti insieme come niente fosse. Dentro c’era troppa gente e non sono entrata. Mi sono spostata all’unes, dove contavo di spicciarmi prima per non stare troppo tempo in giro e limitare i contatti.

Bene, qui incontro una avvenente giovane donna che gira tra le corsie senza mascherina con solo due cose in mano chiacchierando beatamente al cellulare e raccontando che stava prendendo le ultime cose (e le altre? Quante volte esci per fare la spesa, genialoide?) perché a cena avrebbe avuto due amici ospiti da lei.

Quanti ce ne sono in giro, di questi irresponsabili?

Lettera Firmata