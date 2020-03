Niente funzioni religiose anche in val Curone chissà ancora per quanto tempo e allora il parroco, Don Paolo Padrini, pur di portare una parola di conforto ai suoi parrocchiani e cercare di stare vicino a loro, anche quando non si può, si è inventato una singolare iniziativa: oggi pomeriggio, sabato 28 marzo, alle 15,30 a bordo di un’auto munita di altoparlante partirà da Costa Serra in Alta Val Curone per poi proseguire a Montacuto, Giarolo e scendere fino a San Sebastiano Curone e Brignano Frascata recitando il rosario.

Lo ha chiamato il “Rosario itinerante” perché l’auto farà diverse tappe in varie località con lo scopo di far sentire la sua presenza, ma soprattutto quella di Dio alle tanti parrocchiani che da diverse settimane non hanno più la possibilità di andare in chiesa.

In ogni tappa verrà recitata una parte del rosario che si concluderà a fine tragitto.

“Il mio scopo – dice Don Paolo – è quello di essere ugualmente presente e vicino ai parrocchiani senza entrare nelle case della gente in questo periodo di Coronavirus. Invito tutti a partecipare e quando sentiranno l’altoparlante con le preghiere potranno aprire le finestre e dire una preghiera anche loro.”

Il tragitto dovrebbe durante circa due ore.

Alla sera, chi invece desidera assistere alla messa a suffragio di tutti i defunti, alle 21 può al link

https://youtu.be/-904iDEo-YQ.