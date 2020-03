Il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli, interviene per esprimere il suo messaggio di vicinanza al sindaco di Taggia, Mario Conio, risultato positivo oggi al Covid-19. “ Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Taggia, Mario Conio. Il lavoro messo in campo in questi giorni per la gestione dell’emergenza Coronavirus, vede impegnati in prima linea anche gli amministratori del territorio. Tutti insieme riusciremo a superare questo momento, grazie all’impegno dei nostri sanitari, la responsabilità di tutti i cittadini. A Conio rivolgiamo gli auguri di una pronta guarigione”.