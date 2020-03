L’emergenza da Coronavirus, come potete vedere dal grafico a fine articolo, ha più che raddoppiato le visite giornaliere sul sito di Oggi Cronaca, che sono aumentate di una volta e mezza rispetto alla situazione preesistente di 10 mila visite al giorno.

Nelle ultime due settimane abbiamo avuto una media giornaliera di 25.757 viste e malgrado il sito sia tarato per reggere comodamente le 30 mila viste al giorno e, in casi eccezionali se spalmate nell’arco della giornata, anche di più, abbiamo deciso di ampliarlo per offrirvi, nel limite del possibile, un servizio migliore.

Lo faremo martedì sera, nell’ambito anche di un intervento di manutenzione del server.

Per questo motivo dalle ore 23 di martedì 24 Marzo fino alle 10 di mercoledì 25 Marzo, il sito di Oggi Cronaca potrebbe non essere raggiungibile. Ci scusiamo con i numerosi lettori per il disservizio.

La Redazione