L’ordinanza 2 del 1 marzo 2020 prevede che le scuole restino chiuse per tutta la settimana in provincia di Savona, mentre nel resto della regione riapriranno mercoledì 4 marzo. Lezioni sospese per tutta la settimana anche all’Università. La partita Sampdoria-Verona si disputerà a porte chiuse.

Nell’ordinanza si specifica che non è richiesto il certificato medico per la riammissione a scuola di alunni assenti per malattie non infettive.

