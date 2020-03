Sui social, alcuni lo hanno già ribattezzato “Lazzaretto” che secondo i Promessi sposi era il luogo originariamente destinato al ricovero e alla quarantena dei malati di peste, diventando poi sinonimo di luogo in cui venivano curate malattie infettive e contagiose, ma in realtà l’ospedale di Tortona è proprio così, anzi.

Secondo quanto siamo riusciti ad appurare da fonti istituzionali ma non certo dall’Asl che ci ha detto che ci avrebbe fornito notizie entro poche ore e invece non l’ha fatto, all’ospedale di Tortona sono giunte tutte tutte le attrezzature necessarie fra cui 20 macchine ventilatrici, camici monouso, guanti e mascherine per trasformare l’ospedale i centro Civid-19 per curare i malati da Coronavirs.

Sono arrivati anche medici e sanitari dall’Asl prelevati alcuni dal Pronto Soccorso di Ovada, e in pochi giorni l’ospedale è stato attrezzato per chi è stato colpito dal Virus, ma i 41 posti disponibili, ieri sera era già tutti esauriti.

Nell’ex reparto di Ortopedia dell’ospedale sono stati ricavati 14 posti sempre per malati di Coronavirus cosiddetti a bassa intensità e molti sono già occupati.

Sempre all’ospedale di Tortona ha anche riaperto il Day Hospital Oncologico, reso accessibile da percorsi predefiniti insieme a: dialisi, centro trasfusionale, farmacia, preparazione farmaci oncologici, magazzino e cucina.