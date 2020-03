A seguito della pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 e a fronte dell’emergenza CoronaVirus, in misura del tutto cautelativa per preservare la vostra e la nostra salute, Gestione Ambiente S.p.A. comunica quanto segue: • la Società è assolutamente operativa e tutti i collaboratori e dipendenti sono al lavoro (in ufficio o da casa), per cui saranno garantite tutte le attività, pur con qualche limitazione; • saremo aperti esclusivamente per ricevere (previo appuntamento, e pe r urgenze concordate fra le parti) le persone che obbligatoriamente saranno tenute alla consegna di documenti ritenuti indispensabili; • saranno necessariamente limitate le visite presso i nostri clienti, saremo disponibili a video e teleconferenze in qualsi asi momento ci verrà richiesto; • ovviamente, tutte le attività legate all’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta sono slittate a data da definirsi: incontri con le Amministrazioni comunali, incontri con i cittadini, con le sc uole, i sopralluoghi dei nostri tecnici presso condominii e attività commerciali; • i riferimenti telefonici e le mail sono pienamente utilizzabili e il Numero Verde gratuito 800.085.312 resta attivo con gli orari di sempre per qualsiasi segnalazione, richie sta, prenotazione ritiro ingombranti; • i nostri sportelli al pubblico restano aperti per garantire alla clientela il regolare accesso ai servizi, ma con accesso “razionalizzato”, in maniera da evitare code e attese a distanza ravvicinata. TORTONA: Ex Strad a Statale 35 dei Giovi, 42 (angolo via Don Goggi) dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00; telefono: 0131/872725 dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00; mail: dati.tari@gestioneambiente.net NO VI LIGURE: presso la Sede Comunale – via Paolo Giacometti, 22 – piano terra (ex URP) dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00; telefono: 0143/341057 dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00; mail: dati.tari@gestioneambiente.net . (L’invito alla clientela è comunque quello di rivolgersi fisicamente agli sportelli SOLO in caso di reale e urgente necessità; quando possibile utilizzate il Numero Verde gratuito 800.085.312 e le email info@gestioneambiente.net ; callcenter@gestioneambiente.net ). Per quanto riguarda invece le consegne dei contenitori si comunica che, in seguito alle nuove Ordinanze restri ttive e precauzionali, che hanno imposto modelli organizzativi razionalizzati, non si effettuano più le consegne dei contenitori presso la nostra sede operativa di NOVI LIGURE – Via Boscomarengo, 3. Potrete, però, continuare a recarvi a ritirare i conteni tori nella sede di TORTONA – Via Postumia (Area Artigianale Coinart), dove saranno attuate tutte le misure cautelari.​Se necessitate dei contenitori potete anche farne richiesta chiamando il Numero Verde gratuito 800.085.312 o mandando una mail a info@gestioneambiente.net (indicate i vostri dati: numero telefonico, indirizzo). I contenitori vi verranno poi consegnati dai nostri operatori a domicilio (senza alcun costo a vostro carico). Per qualsiasi informazione potete anche consultare il nostro sito internet www.gestioneambiente.net e la nostra pagina Facebook gestioneambientespa, che terremo sempre aggiornati. Nella speranza che questo d ifficile momento passi velocemente e nel migliore dei modi, auguriamo a tutti buon lavoro.

Gestione Ambiente S.p.A.