In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, appare opportuno rammentare a tutti gli utenti che dal 27 ottobre 2014 é attivo a livello nazionale il servizio “Passaporti a domicilio”, che permette, a chi ne faccia richiesta, di farsi recapitare detto titolo di viaggio presso il proprio domicilio. Nello specifico, presso gli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura di Alessandria e del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, verrà rilasciata una busta su cui è riportato il numero di assicurata postale, che consentirà al cittadino di seguire le fasi della consegna del proprio documento sul sito internet www.poste.it . Il documento emesso verrà recapitato presso il proprio domicilio con un costo di € 9,05 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all’incaricato di Poste Italiane. Si ritiene opportuno sottolineare che per l’utente restano invariate tutte le procedure da eseguire all’atto della presentazione ad personam dell’istanza, con la rilevazione delle impronte. In caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e decorsi 30 giorni senza ritiro il documento sarà riconsegnato all’Ufficio passaporti emittente. Per il ritiro alla Posta entro i 30 giorni vale la procedura standard per il ritiro di posta registrata (riconoscimento del destinatario o di altra persona con delega e fotocopia del documento firmata)  in caso di indirizzo errato, Poste Italiane riconsegnerà il documento all’Ufficio passaporti emittente;  in caso di smarrimento della busta, Poste Italiane rimborserà € 50 al cittadino, che dovrà pagare unicamente il bollettino di € 42,50 per ottenere un nuovo libretto.