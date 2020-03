In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica perseguita dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 di limitare al massimo gli spostamenti non indispensabili, si ribadisce che gli Uffici Passaporti della Questura e del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato , fino al 3 aprile, riceveranno le istanze riguardanti situazioni in cui il rilascio di detti documenti per l’espatrio sia motivato dalla sussistenza di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altre situazioni di necessità che l’interessato dovrà documentare.

Per informazioni contattare il num. 0131-310789 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00). Per la medesima ratio , si invita tutta l’utenza a voler presentare le istanze e dichiarazioni relative a licenze di polizia per via telematica ( ammin.quest.al@pecps.poliziadistato.it ), in conformità a quanto già previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 e dall’art. 65 del decreto legislativo 7/3/2005 nr. 82. Per informazioni relative ai procedimenti volti al rilascio e al rinnovo delle citate licenze si potrà contattare il numero 0131/310649 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00).

Ufficio Stampa Questura di Alessandria