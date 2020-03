Si comunica che, a decorrere da giovedì 12 marzo p.v., al fine di dare esecuzione ai provvedimenti recanti le misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell’attuale emergenza epidemiologica, il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura temporanea al pubblico degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per i quali verrà però assicurato un servizio di informazioni telefonico a beneficio dell’utenza

Sono sospese, inoltre, le convocazioni in Prefettura dei richiedenti la cittadinanza italiana ed i colloqui effettuati presso il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura. Viene comunque garantita la continuità dell’attività amministrativa.

Per informazioni in materia di CITTADINANZA rivolgersi al numero:

0131/310488 oppure 310718

Prefettura di Alessandria