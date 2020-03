Ancora un intervento (è il terzo in pochi giorni) della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in aiuto di chi si trova in prima linea per combattere l’emergenza Coronavirus.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, infatti, ha approvato un ulteriore stanziamento a supporto degli Enti impegnati nell’affrontare l’emergenza COVID-19.

In data odierna è stato deliberato uno stanziamento di 20.000 euro a favore della Confraternita della Misericordia di Tortona, finalizzato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature per i Volontari chiamati a prestare il servizio d’emergenza sanitaria territoriale.

Le risorse stanziate in questi giorni in via d’urgenza dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona hanno superato quota 56 mila eruo.

Alla Fondazione un grazie da parte di tutti cittadini.