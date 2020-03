Giulia Quaranta Provenzano, nota e stimata poetessa originaria della provincia di Imperia, ma soprattutto dianese, ha ottenuto un ennesimo riconoscimento nel campo della Lirica: la giovane è infatti risultata finalista alla XVII° Edizione del Concorso di Poesia d’Amore Inedita “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”, Premio letterario presieduto dal regista dei poeti Cosimo Damato e dal poeta editore Giuseppe Aletti. La Cerimonia di Premiazione del detto Concorso si svolgerà sabato 25 aprile 2020 alle ore 15,00 presso le Scuderie Estensi di Tivoli, unica città al mondo ad avere due siti storici sotto la protezione dell’Unesco.

A seguire il componimento intitolato “Mio cuore”, con cui Giulia concorrerà per il podio. <<Bagliori dai raggi ad ala di farfalla e/ caldi trilli luminosi di acchiappa pensieri,/ acchiappa pensieri di polvere di stelle;// la notte, manto velluto/ per interrogativi arditi,/ eppur mani troppo stanche però/ a cercare acqua da fonti ormai rade.// Vorrei baciarti come le stelle i bordi/ della luna e potermi cullare al riparo/ d’ogni ombra/ cosicché solo di fiori piccoli e profumati/ sia adorno il capo e pure il ventre generoso/ E or gentile. Voglio e desidero te,/ te soltanto, mio cuore>>.

<<È sempre una bella soddisfazione venir apprezzata da personalità tanto eminenti in ambito poetico e non solo quali Giuseppe Aletti e Cosimo Damato… Desidero ringraziarli vivamente!>> esordisce la Quaranta Provenzano. Giulia poi continua <<Questo 2020 non è un anno facile da affrontare per me, che mi trovo a dovermi dare delle priorità (di bisogno) d’ordine pratico piuttosto che istintuali e di vero e profondo amore per il quotidiano. Ecco dunque che riconoscimenti come il presente sono una “boccata d’ossigeno” per il cuore>>. Infine l’imperiese aggiunge <<Scrivere, come del resto anche fotografare, per la sottoscritta rimane una necessità ed uno sfogo, connessione con colei che nell’intimo e genuinamente sono e sento>>.