L’ Accademia Musicale San Matteo di Tortona, che svolge la sua attività didattica presso i locali dell’ oratorio della parrocchia di San Matteo, ha purtroppo sospeso i corsi di musica e gli eventi in programma in attesa della riapertura nazionale delle scuole che auspichiamo avvenga a breve e in osservanza di tutte le disposizioni a livello nazionale, regionale, comunale e diocesano.

L’ Accademia non si perde d’ animo in questo momento di incertezza, infatti tutti i docenti della scuola sono a disposizione degli allievi e hanno già iniziato le lezioni a distanza con contatto diretto con l’ insegnante, studiate ad hoc caso per caso.

Non esitate a contattare la direzione per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito. Tel. 334 8018125