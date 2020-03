E’ stata davvero una strana giornata, quella di ieri, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, alle prese con i falsi allarmi e servizi non effettuati perché non si sa se per scherzo o involontariamente, per ben 4 volte i pompieri sono stati messi in allarme per interventi che di fatto non esistevano.

In gergo si chiamano “falso allarme” ed indicano interventi inesistenti o che non andavano effettuati ma hanno visto ugualmente la mobilitazione e l’intervento dei Vigili del fuoco.

Il più eclatante è stato quello nel pomeriggio quando una telefonata è giunta al centralino dei Vigili del fuoco che dava l’allarme per un incendio alla stazione ferroviaria di Tortona, incendio che in realtà non esisteva; in un altro caso una donna rimasta chiusa all’interno di un ascensore bloccato fra un piano e l’altro, ma quando i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto la situazione era già in fase di risoluzione perché l’addetto alla manutenzione era già arrivato e stava operando e poi altri due chiamate per interventi inesistenti di cui non conosciamo i dettagli.